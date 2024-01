PSG : «On part», le Qatar menace

La rédaction

Depuis plusieurs temps déjà, le boss du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, souhaite agrandir la capacité du Parc des Princes. Seulement, l'enceinte parisienne n'appartient pas au PSG, mais à la mairie de Paris. Alors que le Qatar désire l'acquérir, la maire de la ville, Anne Hidalgo, refuse en tout point. Invité de Rothen s'enflamme ce mardi, le président parisien n'a pas caché sa frustration, menaçant de quitter le Parc des Princes si les discussions restent au point mort.

Le torchon brûle entre la Mairie de Paris et le PSG. Désireux d'agrandir la capacité du Parc des Princes, le président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi, a fait part à Anne Hidalgo de son souhait de racheter le stade, lequel appartient actuellement à la ville de Paris. Et cela fait maintenant de très longs mois que les deux camps tentent d’échanger pour parvenir à un accord.

PSG : Kylian Mbappé dévoile un coup préparé en secret ! https://t.co/LmhwtA5Rkr pic.twitter.com/eaSI2P1nMX — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

La mairie de Paris refuse de céder le Parc des Princes au PSG

Seulement, les propositions du PSG ne correspondent pas du tout à ce que demande la Mairie de Paris. D'autant qu'au sein de celle-ci, certains sont totalement opposés à la vente du Parc des Princes. « En tant qu’élu parisien, je m’opposerais à la vente du Parc des Princes, que ce soit au Qatar ou à d’autres intérêts privés ! » , avait notamment soufflé David Belliard, adjoint de la Maire de Paris au niveau de l’espace public et des mobilités, pour Sud Radio .

«Le Parc des Princes, c’est le meilleur stade du monde»