L’incroyable confidence du PSG sur Mbappé

Opposé aux amateurs de Revel dimanche soir en Coupe de France, le PSG n'a pas tremblé et s'est facilement imposé 9-0, grâce notamment à un triplé de Kylian Mbappé. Luis Enrique s'est d'ailleurs expliqué sur la titularisation de la star parisienne, avec des propos pour le moins inattendus qui symbolisent bien la toute puissance de Mbappé au club.

Malgré les cinq divisions qui séparent les amateurs de Revel du PSG, Luis Enrique avait décidé de titulariser Kylian Mbappé dimanche pour la confrontation en Coupe de France (9-0, score final). Le capitaine de l'équipe de France a d'ailleurs survolé cette rencontre avec un triplé, et certains se sont même montrés surpris que Luis Enrique ne laisse pas Mbappé au repos alors que la victoire facile était promise au PSG.

« Quand il veut jouer, on n’a pas grand-chose à dire »

Interrogé au micro de beINSPORTS après la rencontre, l'entraîneur espagnol du PSG s'en est expliqué avec des propos pour le moins surprenants : « Pourquoi l’avoir titularisé contre Revel ? Parce que Kylian Mbappé voulait jouer et quand il veut jouer, on n’a pas grand-chose à dire. Le reste, on a juste à le regarder et à prendre du plaisir à le voir, que ce soit le staff technique, le public et les adversaires, tout simplement », lâche Enrique.

Mbappé tout puissant ?

En clair, si l'on interprète les propos de l'ancien coach du FC Barcelone, Kylian Mbappé semble décider de la pluie et du beau temps au PSG. Reste à savoir si les paroles de Luis Enrique sont à prendre au seconde degré... ou pas.