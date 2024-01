Coup de gueule du PSG contre une superstar !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG l'été dernier après un passage de deux ans qui n'a pas franchement été concluant, Lionel Messi n'a pas manqué de tacler le club de la capitale à plusieurs reprises depuis son départ. Une attitude que ne tolère pas son ancien président, Nasser Al-Khelaïfi, qui s'est accordé un droit de réponse envers l'attaquant argentin.

C'est un fait, les supporters du PSG ne garderont pas un souvenir particulièrement glorieux du passage de Lionel Messi entre 2021 et 2023, et l'inverse est également vraie ! À plusieurs reprises, ces derniers mois, l'attaquant argentin de l'Inter Miami s'est d'ailleurs permis de tacler le PSG. Ce qui n'est pas vraiment du goût de Nasser Al-Khelaïfi...

« Ce n’est pas ça, le respect »

Interrogé sur les ondes de RMC Sport mardi, le président du PSG a sèchement répondu à Lionel Messi et ne manque pas de recadrer la légende argentine : « J’ai un grand respect pour lui mais si quelqu’un veut parler mal du Paris Saint-Germain après son départ, ce n’est pas bien. Ce n’est pas ça, le respect », assure Al-Khelaïfi, qui adresse un message clair à Messi.

« On parle quand on est là, pas quand on est parti »