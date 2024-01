PSG : Kylian Mbappé dévoile un coup préparé en secret !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’an dernier à Lille, le PSG inscrivait un but historique par l’intermédiaire de Kylian Mbappé, trouvant le chemin des filets dès la 9e seconde au terme d’un très beau mouvement collectif travaillé à l’entraînement. Et à en croire Kylian Mbappé, l’équipe dirigée à l’époque par Christophe Galtier n’a pas mis longtemps à saisir la consigne.

La saison dernière, le PSG écrasait le LOSC sur sa pelouse (7-1) et lançait les hostilités dès la 9e seconde avec l’ouverture du score de Kylian Mbappé au terme d’une belle action collective. L’international français inscrivait alors le but le plus rapide en Ligue 1 à égalité avec Michel Rio, trouvant le chemin des filets avec Caen contre Cannes en 1992. A l’occasion d’un entretien avec Prime Video , Kylian Mbappé a eu l’occasion de revenir sur ce mouvement préparé à l’entraînement.

Mercato - PSG : Mbappé va lâcher une bombe ! https://t.co/WNPKodf6U8 pic.twitter.com/bEQ6fjl391 — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

« On lui dit: 'Non mais on a compris, ne t'inquiète pas' »

« On l'a bossée la veille du match, mais deux minutes. Je me rappelle, c'était Christophe Galtier à l'époque. Il vient avec un schéma et on le fait une fois. Il dit: 'On va le refaire deux ou trois fois'. Nous on lui dit: 'Non mais on a compris, ne t'inquiète pas, demain c'est bon' », confie Kylian Mbappé dans un entretien diffusé dimanche.

« C’est un but qu’on ne reverra pas »