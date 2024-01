PSG : Excellente nouvelle pour Luis Enrique ?

Axel Cornic

Déjà handicapé par la rechute de Presnel Kimpembe, qui s’est récemment fait à nouveau opérer au talon d’Achille, Luis Enrique a perdu une autre pièce importante de la défense avec Milan Skriniar. Ce dernier s’est blessé à la cheville et pourrait être absent plusieurs mois… à moins qu’un petit miracle ne se produise au Paris Saint-Germain.

Il ne manquait plus que ça. En délicatesse avec son secteur défensif lors de la première partie de saison, Luis Enrique va encore rencontrer quelques problèmes puisqu’il devra faire à moins d’un Milan Skriniar qui est le troisième joueur le plus utilisé au PSG, juste derrière Gianluigi Donnarumma et Kylian Mbappé.

Mercato - PSG : Une date est annoncée pour la signature de Mbappé https://t.co/wF2pzdpCqJ pic.twitter.com/Prxu09csM5 — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Le PSG perd Milan Skriniar

L’ancien de l’Inter, qui avait également raté toute la seconde partie de la saison dernière à cause de problèmes au dos, a été contraint de se faire opérer à une cheville tout récemment. Une possible fin de saison a été évoquée, mais L’Équipe explique que le défenseur du PSG devrait plutôt être absent entre trois et quatre mois.

Un retour pour début mars ?