PSG : Luis Enrique tente un gros pari, il jubile !

Benjamin Labrousse

Le PSG s’est largement imposé face à la modeste équipe de l’US Revel ce dimanche soir (0-9) pour son entrée en lice en Coupe de France. Une rencontre où Carlos Soler, cantonné à un rôle assez inhabituel, a brillé. Après avoir demandé à quitter le club parisien cet hiver, l’Espagnol retrouve des sensations, au plus grand plaisir de Luis Enrique.

Le PSG et Luis Enrique possèdent-ils les armes nécessaires pour cette deuxième partie de saison ? Malgré l’arrivée du jeune Lucas Beraldo contre 20M€, le secteur défensif parisien risque d’être assez découvert en janvier. Mercredi dernier, le club de la capitale a perdu Milan Skriniar sur blessure, et voit Achraf Hakimi s’envoler pour rejoindre le Maroc lors de la CAN. Ce dimanche soir, c’est d’ailleurs Carlos Soler qui a occupé le poste de défenseur axial droit.

Carlos Soler souhaitait quitter le PSG cet hiver

Auteur d’une très bonne prestation, Carlos Soler semble bénéficier de la confiance de Luis Enrique au PSG. Cependant, l’Equipe révélait récemment que l’Espagnol avait multiplié les rendez-vous afin de quitter Paris cet hiver. D’après RMC Sport , l’entraîneur du PSG a bloqué tout départ du joueur de 27 ans en janvier...

« Il a très bien joué »