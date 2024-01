PSG : Le Qatar est attendu pour son projet colossal !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le torchon brûle entre le PSG et la mairie de Paris concernant la vente du Parc des Princes, et la dernière sortie de Nasser Al-Khelaïfi n’a rien arrangé, alors que le président du club a soupçonné la ville de racisme derrière son refus de s’entendre avec le Qatar. Une sortie qui a interpellé l’entourage d’Anne Hidalgo.

Le PSG réussira-t-il à rester au Parc des Princes ? C’est toujours le statu quo dans ce dossier alors que le Qatar souhaite racheter l’enceinte parisienne afin d’y réaliser d’importants travaux, mais de son côté, la ville campe sur ses positions. « Nous ne souhaitons pas la vente du Parc des Princes au Qatar, ou de toute façon la vente du Parc des Princes. En tant qu’élu parisien, je m’opposerai à toute vente du Parc, que ce soit au Qatar ou à d’autres intérêts privés », lâchait il y a quelques jours David Belliard, adjoint d’Anne Hidalgo. De quoi faire bondir Nasser Al-Khelaïfi, s’interrogeant ouvertement sur la position de la mairie de Paris à l’égard des propriétaires qataris du PSG : « « Certains disent on reprend les discussions, d’autres, on ne vend pas au Qatar. Est-ce que c’est parce qu’on est arabes, je ne sais pas ? Est-ce que c’est légal de dire ça ? Je ne sais pas, je ne crois pas ».

Mercato - PSG : Le départ de Mbappé annoncé en direct ? https://t.co/aO67Yrhw19 pic.twitter.com/9FFsXezNM9 — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

« C’est une sortie incompréhensible »

Une réponse qui passe mal auprès d’Anne Hidalgo et de son entourage. « C’est une sortie médiatique réfléchie, puisqu’il l’a répétée plusieurs fois. Elle est incompréhensible , lâche un proche dans les colonnes du Parisien . On ouvre la porte au dialogue avec la prise de parole d’Emmanuel Grégoire, et après on nous traite de racistes… »

« C’est au président du PSG de reprendre contact avec elle »