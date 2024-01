Le boss du PSG pousse un coup de gueule

Amadou Diawara

Depuis de longues semaines, le PSG tente de convaincre la mairie de Paris de lui vendre le Parc des Princes. Toutefois, le club de la capitale n'arrive pas à faire plier la maire Anne Hidalgo. Interrogé sur ce dossier, Nasser Al-Khelaïfi - le président rouge et bleu - a poussé un coup de gueule.

Pour entrer dans une nouvelle dimension, le PSG veut s'offrir son propre stade. Dans l'idéal, le club emmené par Luis Enrique aimerait racheter le Parc des Princes. Toutefois, la mairie de Paris refuse catégoriquement de céder l'enceinte. Lors d'un entretien accordé au Parisien , Nasser Al-Khelaïfi a fait part de son agacement.

«Ce qui se passe avec le Parc est honteux»

« Où en sont vos relations avec la maire de Paris, Anne Hidalgo ? Le dialogue a-t-il repris ? Pas du tout. Avant, j’étais en contact avec elle et j’en étais content. J’étais ami avec elle, très proche. C’est surprenant, désespérant qu’elle change aussi radicalement. On ne peut rien faire. On fait beaucoup de choses pour la ville de Paris. Je le rappelle, et c’est très important, nous sommes là pour un projet sportif autour d’un club de football » , a pesté Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«Si quelqu’un ne veut que notre argent, c’est stop»