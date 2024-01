Le prochain crack du PSG est identifié ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, les supporters du PSG ont peut-être découvert pour la première fois Senny Mayulu, 17 ans, réalisant ses débuts en professionnel. Issu de la génération 2006, le milieu de terrain fait l’objet de discussions pour la signature d’un premier contrat pro, alors que le club nourrit de grands espoirs en lui comme le détaille un éducateur parisien.

Soir de première pour Senny Mayulu. A 17 ans, le milieu de terrain formé au PSG a réalisé ses débuts en professionnel dimanche à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France contre l’US Revel. Un moment qu’il n’est pas près d’oublier comme il l’indiquait au micro de PSGTV . « C’est un grand plaisir. Je suis très heureux d’avoir pu effectuer mes premières minutes en professionnel en Coupe de France , savourait Mayulu. Franchement, c’est un rêve d’enfant que j’ai pu réaliser et j’en suis très content. »

« Il est en train d’éclore mais c’est un joueur à potentiel qui était régulièrement en avance »

Au sein du PSG, on nourrit de grands espoirs en Senny Mayulu, alors que les discussions auraient été entamées pour la signature de son premier contrat pro. « Il est arrivé avec un an d’avance, comme Warren. Il est en train d’éclore mais c’est un joueur à potentiel qui était régulièrement en avance », confie au Parisien son ancien éducateur Thomas Leyssales, qui s’occupe désormais des moins de 17 ans au PSG.

« C’est un joueur polyvalent, déterminé »