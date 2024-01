Mbappé - PSG : «Je suis d’accord», la bombe est lâchée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le Real Madrid est actuellement en Arabie Saoudite pour y disputer la Supercoupe d'Espagne, le cas Mbappé continue de faire parler. Interpellé par un supporter au sujet de la signature de l'attaquant du PSG, Florentino Pérez a lâché une réponse qui risque d'être largement commentée.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé est autorisé depuis le 1er janvier à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre pour la saison prochaine. Dans cette optique, le Real Madrid fait figure d'option crédible une nouvelle fois, et ce n'est pas la dernière sortie de Florentino Pérez qui devrait calmer les rumeurs autour de l'attaquant du PSG.

La petite phrase de Pérez qui va faire parler

En effet, alors que le Real Madrid est actuellement en Arabie Saoudite pour y disputer la Supercoupe d'Espagne, Florentino Pérez a été interpellé par un fan au sujet de Kylian Mbappé. « Florentino, vous êtes le meilleur président. S’il vous plaît, nous voulons Kylian », lance ce supporter du club merengue . Et le président de la Casa Blanca n'a pas hésité à répondre : « Je suis d’accord avec vous ». Reste à savoir si Florentino Pérez répond à la première ou la seconde affirmation de ce supporter. Mais dans tous les cas, cette sortie va faire grandement parler.

🚨🚨🚨🚨🚨🎥 | أحد الجماهير لـ بيريز : أنت أفضل رئيس ، أرجوك نريد كيليان مبابي. بيريز : نعم ، أتفق معك .. 😂🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Htga8EvwjX — محمود مجيد (@MMajeedX) January 10, 2024

Mbappé n'a pas encore tranché