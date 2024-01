Mercato - ASSE : Les Verts bouclent une opération inattendue

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'ASSE a prévu de poursuivre son recrutement dans le secteur offensif, après l'arrivée d'Irvin Cardona sous la forme d'un prêt, cela fait des dégâts au sein de l'effectif actuel. En effet, Gaëtan Charbonnier va quitter le club un peu plus d'un an après sa signature. Il devrait s'engager avec Bastia dans les prochaines heures.

Cet hiver, l'ASSE cherche à densifier son secteur offensif. Et pour cause, Ibrahima Wadji est encore blessé tandis qu'Ibrahim Sissoko a été sélectionné par le Mali pour disputer la CAN. Dans cette optique, les Verts ont obtenu le prêt d'Irvin Cardona, mais d'autres renforts sont attendus.

Mercato - ASSE : Il annonce le prochain départ ? https://t.co/4khRsR35No pic.twitter.com/we1JW6QOkR — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Charbonnier va signer à Bastia

Et afin de libérer de la place et d'économiser un gros salaire, l'ASSE va se séparer de Gaëtan Charbonnier, dont le bail s'achève en juin prochain. Selon les informations du Progrès , l'ancien attaquant de l'AJA n'entre plus dans les plans d'Olivier Dall'Oglio. La solution passera donc pas une rupture de contrat qui devrait être officialisée prochainement. Et dans la foulée, Gaëtan Charbonnier s'engagera avec un autre club de Ligue 2, à savoir Bastia.

Dall'Oglio avait vendu la mèche