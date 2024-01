Mercato - ASSE : Il annonce le prochain départ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à l'ASSE en décembre 2022, Gaëtan Charbonnier a vu sa situation se détériorer. L'arrivée d'Irvin Cardona cet hiver est une preuve de la défiance qui s'installe. Comme annoncé par Olivier Dall'Oglio, son temps de jeu risque encore se réduire lors de cette fin de saison. Le technicien l'a donc encouragé à chercher ailleurs.

Avec l'arrivée d'Olivier Dall'Oglio sur le banc de l'ASSE, Gaëtan Charbonnier imaginait certainement retrouver sa place sur le front de l'attaque. Mais son ancien coach à Brest ne compte lui faire aucun cadeau.

Charbonnier poussé vers la sortie

Selon les informations de But Football Club, l'ASSE ne compte plus sur Gaëtan Charbonnier. A 35 ans, le buteur devrait voir sa situation s'empirer avec l'arrivée de son ancien coéquipier brestois, Irvin Cardona. Comme indiqué par Dall'Oglio, il y a peu de chances que les deux joueurs soient associés en attaque cette année.

« Il y a une décision qui devra être prise »