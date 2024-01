Mercato - ASSE : L'entraineur interpelle sa nouvelle recrue

Jean de Teyssière

La première recrue de l'hiver de l'AS Saint-Étienne s'appelle Irvin Cardona. Le buteur français retrouve un coach qu'il connaît bien, Olivier Dall'Oglio, qui l'a eu sous ses ordres lors de son passage à Brest. Peu titularisé à Augsbourg, il est prêté six mois dans le Forez et son entraîneur attend de lui qu'il soit performant rapidement.

Après un bon début de saison, l'ASSE a mal fini la saison. Septièmes de Ligue 2, les Verts doivent absolument se remobiliser pour tenter de monter en Ligue 1, l'objectif principal du club forézien. L'ASSE pourra compter sur son nouveau buteur, Irvin Cardona, qui a été la première recrue des Verts cet hiver.

«Irvin peut jouer sur les trois postes de l’attaque»

En conférence de presse, Olivier Dall'Oglio, l'entraîneur des Verts, évoque le nouvel attaquant de l'ASSE : « Irvin peut jouer sur les trois postes de l’attaque, je suppose que vous allez lui demander lequel il préfère mais moi je le sais (sourire). Ce qui est certain, c’est que le fait de pouvoir jouer sur les trois postes offensifs c’est un avantage... même si je sais qu’il aime les grands espaces. »

«Il vient pour nous aider et progresser aussi»