Mercato - OL : À peine arrivée, cette recrue fait déjà une promesse

Alexis Brunet

L'OL cherche à se renforcer activement cet hiver. Les dirigeants lyonnais ont d'ailleurs déjà recruté deux nouveaux joueurs. Adryelson et Lucas Perri sont arrivés en provenance de Botafogo et se sont engagés jusqu'en 2028. Le premier cité apportera un peu de concurrence en défense centrale. Il a d'ailleurs promis aux supporters de donner tout ce qu'il avait pour son nouveau club.

L'OL a eu du mal à décoller cette saison. Pendant de très nombreuses journées, Lyon n'a pas réussi à obtenir une victoire en Ligue 1. Elle est finalement arrivée face à Rennes le 12 novembre dernier, ce qui n'a pas empêché Fabio Grosso de se faire virer par la suite. Depuis, c'est Pierre Sage qui a pris la place sur le banc de l'OL et il a réussi à ramener les Gones à la 15ème place en championnat.

L'OL va se servir du mercato

Mais l'OL sait que la seconde partie de saison s'annonce très compliquée, et que la lutte pour le maintien sera très difficile. Lyon possède tout de même un atout dans sa manche par rapport à ses concurrents. Le club de John Textor dispose d'un gros budget pour se renforcer lors du mercato. Deux joueurs sont d'ailleurs déjà arrivés, Adryelson et Lucas Perri, tous les deux en provenance de Botafogo. Mais d'autres renforts pourraient suivre dans les prochains jours.

«Je suis totalement prêt»