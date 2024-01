Mercato - ASSE : Huit transferts à Saint-Etienne ? La réponse

Arnaud De Kanel

Désormais à six points de la troisième place occupée par le GF 38, l'ASSE a encore ses chances de revenir en Ligue 1 la saison prochaine. Et une montée changerait beaucoup de choses pour le club du Forez, notamment financièrement. En effet, huit joueurs arrivent en fin de contrat et pour certains, une prolongation dépend des résultats sportifs des Verts.

L'ASSE n'a pas encore dit adieu à son rêve de montée en Ligue 1. Les Verts se rapprochent de la place de barragiste et un retour dans l'élite conditionne l'avenir de certains joueurs. Alors que huit membres de l'effectif actuel seront libres cet été, Loïc Perrin a fait le point sur leur situation.

«Ça va aussi beaucoup dépendre de la saison sportive»

« Il y a des discussions qui datent déjà depuis un moment avec certains, et puis il y a d'autres joueurs qu'on verra. Après, ça va aussi beaucoup dépendre de la saison sportive qu'on va réaliser et si on atteint l'objectif de la montée ou pas », a précisé le coordinateur sportif de l'ASSE en conférence de presse. Néanmoins, les joueurs concernés ne devraient pas partir cet hiver.

Aucun départ cet hiver pour les joueurs en fin de contrat