Mercato - PSG : Il dit non pour son transfert

Amadou Diawara

Prêté avec option d'achat à l'AS Rome, Renato Sanches pourrait revenir au PSG, avant de repartir dans la foulée cet hiver. En effet, Besiktas, le PAOK et l'Olympiakos aimeraient récupérer l'international portugais au mois de janvier. Toutefois, Renato Sanches ne serait pas du tout intéressé par ces destinations.

Arrivé au PSG à l'été 2022, Renato Sanches est passé totalement à côté de sa première saison à Paris. Peu épargné par les pépins physiques, l'international portugais a été incapable d'enchainer les matchs à son meilleur niveau. Devenu indésirable au PSG, Renato Sanches a donc été poussé vers la sortie lors du dernier mercato.

Besiktas, le PAOK et l'Olympiakos veulent recruter Sanches

Alerté par la situation de Renato Sanches, l'AS Rome a bouclé sa signature sous la forme d'un prêt avec option d'achat (obligation d'achat sous conditions pour être plus précis). Toutefois, les Giallorossi de José Mourinho voudraient déjà se séparer du milieu de terrain de 26 ans. Renato Sanches enchainant toujours les pépins physiques.

Renato Sanches n'est pas du tout intéressé