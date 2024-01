Mercato - PSG : L’Arabie Saoudite va tenter une folie avec Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été dernier, alors que Kylian Mbappé s'était retrouvé dans le groupe des lofteurs, l'Arabie Saoudite avait tenté le coup. Une offre colossale aurait été refusé par le joueur, désireux de terminer la saison au PSG. La suite est plus incertaine. Le Real Madrid devrait revenir à la charge dans ce dossier. Pas l'Arabie Saoudite, qui a un plan bien précis en tête.

Neymar, Karim Benzema, Sadio Mané... L'Arabie Saoudite n'a pas lésiné sur les moyens pour renforcer son championnat. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. L'état compte devenir un acteur majeur du football mondial en tentant, notamment, de mettre la main sur des pointures comme Kylian Mbappé. L'été dernier, alors que la situation du joueur parisien était désespérée, Al-Hilal aurait proposé un chèque de 300M€. Une proposition refusée par la star du PSG, qui souhaitait aller au bout de son contrat avec le club de la capitale.

L'Arabie Saoudite a une idée derrière la tête

Finalement, Mbappé a obtenu gain de cause après une réunion avec Nasser Al-Khelaïfi. Mais le danger guette le président du PSG. Le contrat du joueur expire en juin prochain et rien ne dit qu'il renouvellera son contrat. L'Arabie Saoudite suit sa situation, mais ne devrait pas se mêler à la lutte cet été. Selon les informations de Relevo, le pays pourrait se manifester dans ce dossier bien plus tard, possiblement dans deux-trois ans lorsque Mbappé aura l'âge d'envisager un départ vers une destination exotique.

Le Real Madrid va passer à l'action

En attendant, le Real Madrid apparaît comme le grand favori pour mettre la main sur Mbappé. Malgré les présences dans son groupe de Jude Bellingham, de Vinicius Jr ou encore de Rodrygo, le club espagnol voudrait tenter le coup. Dans les prochains jours, une offre devrait arriver sur la table de Mbappé. Ce sera la seule.