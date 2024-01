Mercato - PSG : Le clan Mbappé va mettre un coup de pression au Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait décider de ne pas faire traîner son feuilleton à l'inverse de 2022 année durant laquelle il avait attendu le mois de mai afin d'annoncer sa prolongation au PSG. Une réunion serait même programmée dans les prochains jours, et l'entourage de la star française pourrait bien mettre un coup de pression à Nasser Al-Khleaïfi.

Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager librement pour la saison prochaine. La possibilité d'une prolongation au PSG n'est évidemment pas à exclure, mais visiblement, le crack de Bondy pourrait opter pour une autre option.

Réunion au sommet entre Mbappé et Al-Khelaïfi ?

En effet, selon les informations d'Edu Aguirre, journaliste du Chiringuito , Kylian Mbappé aurait réclamé une réunion avec Nasser Al-Khelaïfi afin de lui annoncer son intention de quitter le PSG à l'issue de la saison afin de s'engager avec le Real Madrid.

Le clan Mbappé prépare une grosse annonce