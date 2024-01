Mercato - PSG : L’OM boucle un transfert, bonne nouvelle pour Paris ?

Hugo Chirossel

Prêté avec option d’achat à l’AS Rome l’été dernier, Renato Sanches risque de faire son retour au PSG cet hiver. L’international portugais enchaîne les problèmes physiques et les Giallorossi souhaitent rompre son prêt. Besiktas est intéressé à l’idée de récupérer le milieu de terrain de 26 ans, après avoir cédé Jean Onana à l’OM.

Après l’échec du dossier Lucien Agoumé, l’OM tient sa première recrue du mercato hivernal. À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, les Olympiens se sont attaché les services de Jean Onana. L’arrivée de l’international sénégalais (10 sélections), qui ne participera pas à la CAN, a été officialisée ce lundi. Il débarque en provenance de Besiktas dans le cadre d’un prêt avec option d’achat.

L’AS Rome veut rompre le prêt de Renato Sanches

L’arrivée de Jean Onana à l’OM pourrait d’ailleurs faire les affaires du PSG. En effet, le club de la capitale risque de voir Renato Sanches revenir cet hiver. L’international portugais (32 sélections) enchaîne les pépins physiques depuis qu’il a été prêté avec option d’achat à l’AS Rome lors du dernier mercato estival. Il n’a disputé que 9 matchs toutes compétitions confondues et la Louve envisage de rompre son prêt.

Renato Sanches pourrait remplacer Onana à Besiktas