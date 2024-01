Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour cet indésirable ?

Alexis Brunet

Le PSG s'active pour renforcer son effectif cet hiver. Justement le club de la capitale pourrait enregistrer l'arrivée d'un nouveau joueur prochainement, avec le retour de Renato Sanches. Le prêt du Portugais à la Roma serait sur le point de prendre fin. Mais bonne nouvelle pour Paris qui ne souhaite pas le conserver, Besiktas se serait montré intéressé par les services du milieu de terrain.

L'été dernier Luis Campos a opéré un grand ménage dans l'effectif du PSG. De nombreux joueurs sont partis, comme les stars Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, et Marco Verratti, mais aussi d'autres éléments moins importants. C'est notamment le cas de Renato Sanches qui a rejoint l'AS Rome. Mais l'aventure du Portugais en Italie ne se passe pas très bien.

Renato Sanches va revenir à Paris

Déjà en difficulté à Paris, Renato Sanches n'a pas retrouvé de sa superbe à Rome. Le Portugais collectionne toujours les blessures, et donc un temps de jeu très limité. D'après les informations de L’Équipe , le prêt du milieu de terrain pourrait même toucher à sa fin plus vite que prévu, et il serait proche de revenir au PSG dès cet hiver.

Mercato - PSG : Une offre dégainée, Paris a tranché https://t.co/y0fMqvw76i pic.twitter.com/ZMzQZjbzRL — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Besiktas est intéressé par Sanches