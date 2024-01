Il lâche l’OM et va remplacer Mourinho ?

Hugo Chirossel

Revenu en Serie A il y a maintenant deux ans et demi où il officie sur le banc de l’AS Rome, José Mourinho arrive au terme de son contrat à la fin de la saison. Après trois ans, le technicien portugais réfléchit à quitter la capitale italienne en juin prochain. La Louve de son côté a plusieurs noms en tête pour lui succéder et notamment celui d’Igor Tudor.

« Je suis heureux ici, mais je suis en fin de contrat, alors c'est une décision du club . » Dans The Obi One Podcast il y a quelques jours, José Mourinho avait exprimé son envie de rester à l’AS Rome. Alors que son contrat prend fin en juin 2024, le Special One a laissé entendre que son avenir avec la Louve était entre les mains de sa direction. « Je me concentre sur aujourd'hui et je donne tout ce que j'ai. Je suis dans un très beau club avec beaucoup de gens sympathiques et un groupe de joueurs qui ne sont pas les meilleurs au monde, mais qui sont de très bons gars et de bons joueurs. Les supporters sont extraordinaires et la ville est étonnante, je suis donc très heureux ici », a-t-il ajouté.

Mourinho réfléchit à quitter l’AS Rome

Mais d’après les informations de Foot Mercato , José Mourinho a des envies d’ailleurs. En effet, le technicien portugais de 60 ans réfléchit à quitter l’AS Rome au terme de son contrat. S’il hésite encore, il pourrait se laisser tenter par une expérience en Arabie Saoudite, qui avait déjà essayé de le débaucher l’été dernier.

Tudor pour succéder à Mourinho ?

L’AS Rome de son côté se prépare à voir José Mourinho partir à la fin de la saison. La direction romaine a plusieurs noms en tête pour lui succéder, notamment ceux de Raffaele Palladino, Gian Piero Gasperini, Ivan Juric ou Antonio Conte, mais également celui d’Igor Tudor. Sans club depuis son départ de l’OM en fin de saison dernière, le Croate pourrait donc remplacer José Mourinho à l’AS Rome.