Mercato - PSG : C’est terminé pour ce transfert à 60M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir récupéré Lionel Messi en 2021, le PSG a tenté de recruter son successeur. Surnommé le « petit Messi » au Brésil, Estevao Willian a éveillé l'intérêt des plus grandes équipes européennes, notamment du club parisien. Mais selon les informations dévoilées par la presse espagnole, le buteur de Palmeiras aurait choisi un autre cador.

Le mercato parisien a pris un accent brésilien cet hiver. En quête d'un défenseur central après les blessures de Presnel Kimpembe et de Nuno Mendes, le PSG a attiré Lucas Beraldo, qui n'a pas tardé à faire ses débuts en France. Il pourrait être suivi de Gabriel Moscardo, jeune milieu de terrain formé au Corinthians, mais actuellement handicapé par des douleurs au pied. Par contre, il sera difficile pour le PSG d'attirer le nouveau Lionel Messi.

EXCLU @le10sport : Le PSG ne cherche pas de milieu de terrain !▶️ Contrairement aux informations qui peuvent circuler depuis le début du mercato, le PSG n’a pas l’intention de recruter au milieu du terrain cet hiver. Voici nos révélations👉🏻https://t.co/sXaBLET54B — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 6, 2024

Messinho a recalé le PSG

Agé de 16 ans, Estevao Willian est encore au début de sa carrière. Le buteur n'est pas encore apparu avec l'équipe première de Palmeiras, mais est déjà comparé aux plus grands. Signe que le club brésilien tient un véritable phénomène. D'ailleurs, les plus grands clubs européens ne s'y sont pas trompé et se sont manifestés dans ce dossier. Mundo Deportivo révèle un intérêt de Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, FC Barcelone et du PSG. La formation parisienne serait prête à lever sa clause libératoire fixée à 60M€.

« Je suis fan du FC Barcelone »