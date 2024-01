Mercato - PSG : Le «nouveau Messi» lâche sa réponse au Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Surnommé le «nouveau Messi», Estevao Willian, jeune attaquant de Palmeiras de 16 ans, serait prêt à faire le grand saut en Europe. Sur les tablettes des plus grandes équipes du continent, notamment du PSG, le buteur brésilien aurait choisi le FC Barcelone. Le club catalan, en proie à des difficultés économiques, cherche un moyen de financer l'opération.

Décidément, le PSG adore le Brésil. Après Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, dont le transfert a été retardé en raison d'une blessure au pied, le club parisien aurait ciblé un autre joueur auriverde, et pas des moindres. Surnommé Messinho en raison de similitudes avec Lionel Messi, Estevao Willian serait apprécié par Luis Campos, prêt à lever sa clause libératoire de 60M€. Comme le confirme Mundo Deportivo ce dimanche, Manchester United, Manchester City, Chelsea ou encore Arsenal auraient coché le nom de celui qui évolue encore avec les U20 de Palmeiras.

EXCLU @le10sport : Le PSG ne cherche pas de milieu de terrain !▶️ Contrairement aux informations qui peuvent circuler depuis le début du mercato, le PSG n’a pas l’intention de recruter au milieu du terrain cet hiver. Voici nos révélations👉🏻https://t.co/sXaBLET54B — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 6, 2024

Estevao William a tranché pour son prochain club

Mais à en croire le média espagnol, Estevao Willian aurait choisi son prochain club. Le buteur voudrait imiter son compatriote Victor Roque et prendre la direction du FC Barcelone. « Je regarde presque tous les matchs du Barça, je suis fan du club. J'ai une grande admiration pour les joueurs qui y jouent et j'espère y être aussi. Jouer pour Barcelone, qui est l’un des meilleurs clubs du monde est mon plus grand rêve » avait-il déjà annoncé en octobre dernier.

Le Barça en difficulté dans ce dossier

Si le Barça n'a pas encore bouclé affaire, c'est uniquement en raison de certains problèmes financiers. Le club catalan voudrait boucler d'autres opérations prioritaires avant d'acter l'arrivée de Messinho, qui n'est pas pour tout de suite. Agé de 16 ans, le buteur brésilien ne devrait rejoindre l'Europe qu'en 2025, à sa majorité. Le FC Barcelone serait en contact permanent avec son père pour le rassurer.