Mercato - PSG : Le «nouveau Messi» reçoit une réponse pour son transfert

Après Lucas Beraldo et probablement Gabriel Moscardo, le PSG continue à vouloir mettre la main sur les futurs prodiges du football brésilien. A en croire la presse espagnole, le club français serait disposé à mettre la main sur Estevão Willian, 16 ans seulement. Un attaquant surveillé aussi par le FC Barcelone, qui s'est prononcé sur ce dossier ce mercredi.

Le contingent brésilien va s'agrandir au PSG. Dès le premier jour du mercato hivernal, le club a annoncé l'arrivée du défenseur Lucas Beraldo, en provenance de Sao Paulo. Il devrait être rejoint par Gabriel Moscardo, actuellement blessé au pied. Chargé du recrutement, Luis Campos espère aussi accueillir un troisième renfort, et pas des moindres.

Le PSG veut s'offrir Estevão Willian

Selon Mundo Deportivo, le PSG fait partie des équipes intéressées par Estevão Willian. Surnommé « le petit Messi », le joueur de Palmeiras dispose d'une clause libératoire de 60M€, que le club parisien souhaite lever. Un joueur surveillé aussi par plusieurs équipes de Premier League et le FC Barcelone. Et justement, Messinho ne reste pas insensible à l'intérêt des Catalans. « Je regarde presque tous les matchs du Barça, je suis fan du club. J'ai une grande admiration pour les joueurs qui y jouent et j'espère y être aussi. Jouer pour Barcelone, qui est l’un des meilleurs clubs du monde est mon plus grand rêve. Je suis né en regardant Neymar, Messi et Suárez jouer à Barcelone et c'est mon rêve » avait-il confié en octobre dernier.

Le Barça sort du silence