Mercato - PSG : Un transfert imprévu se prépare

Amadou Diawara

Touché à un pied, Gabriel Moscardo va rejoindre le PSG plus tard que prévu. Alors qu'il sera éloigné des terrains pendant trois mois, le crack de 18 ans deviendra finalement un nouveau joueur parisien au mois de juillet, et non en janvier. Par conséquent, la direction du PSG serait en quête d'un nouveau milieu de terrain pour cet hiver.

Après avoir officialisé le transfert de Lucas Beraldo, le PSG avait prévu d'annoncer la signature de Gabriel Moscardo. Toutefois, le milieu de terrain de 18 ans est arrivé blessé à Paris. En effet, le PSG a décelé un problème lors de la visite médicale de Gabriel Moscardo. Le crack brésilien étant touché à un pied. Et malheureusement pour le PSG, Gabriel Moscardo ne sera pas apte à rejouer avant trois mois, comme le joueur l'a annoncé lui-même dernièrement.

«Moscardo sera opéré puis rejoindra le PSG en juillet»

« Cela devrait me tenir éloigné des terrains pour les trois prochains mois » , a annoncé Gabriel Moscardo sur ses réseaux sociaux, précisant qu'il devait passer par la case opération. Par conséquent, la pépite du Corinthians ne rejoindra finalement le PSG que cet été. « Gabriel Moscardo sera opéré puis rejoindra le PSG en juillet » , a affirmé Augusto Melo, le président du club brésilien, en conférence de presse ce mardi.

Le PSG est en quête d'un autre milieu pour janvier