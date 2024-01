Mercato - PSG : Coup de théâtre, ça va bouger cet hiver ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà actif sur le mercato, le PSG a bouclé l'arrivée de Lucas Beraldo, qui débarque en provenance de Sao Paulo pour renforcer le secteur défensif de Luis Enrique. En revanche, celle de Gabriel Moscardo n'est pas encore officielle. Et pour cause, le milieu de terrain brésilien va subir une intervention chirurgicale qui le tiendra éloigné des terrains pendant trois mois. Suffisant pour convaincre le PSG de bouleverser ses plans cet hiver ?

Alors que le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes, le PSG tient déjà sa première recrue. Il s'agit en effet de Lucas Beraldo qui s'est engagé pour cinq ans en provenance de Sao Paulo. Un transfert qui avoisine les 20M€, mais qui ne devrait pas être de le seul. Et pour cause, son compatriote Gabriel Moscardo était également attendu à Paris en ce début de mois de janvier. Un transfert qui sera au mieux retardé.

Moscardo blessé, les plans du PSG chamboulé ?

En effet, le milieu de terrain du Corinthians a lui-même annoncé via son compte Instagram qu'il devait se faire opérer du pied, ce qui le tiendra éloigné des terrains pendant près de trois mois. Cela ne remet pas en cause son transfert, le PSG ayant un projet sur le long terme avec Gabriel Moscardo, mais cela prive toutefois Luis Enrique d'un milieu de terrain supplémentaire, secteur de jeu le moins fourni dans l'effectif parisien. Par conséquent, un renfort supplémentaire pourrait être attendu par le PSG. C'est d'ailleurs dans cette optique que The Telegraph révèle que le club de la capitale s'intéresse à Kalvin Phillips qui joue très à Manchester City.

Luis Enrique confirme qu'il attend toujours des renforts