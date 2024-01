Mercato : Benzema est attendu en Angleterre !

Thomas Bourseau

Karim Benzema ne fait certainement pas l’unanimité du côté d’Al-Ittihad. En effet, la recrue phare du club de Djeddah est pris en grippe par ses propres supporters qui l’ont renommé « le fils de la défaite ». Un départ n’est plus utopique et à Manchester United, Louis Saha l’attend.

Karim Benzema ne connaît pas la meilleure période de sa longue et riche carrière actuellement. Après avoir raflé le Ballon d’or, la Ligue des champions et la Liga en 2022, le désormais ex-capitaine du Real Madrid a quitté le club merengue l’été dernier pour prendre part au projet de développement de la Saudi Pro League comme Cristiano Ronaldo avant lui.

Benzema surnommé le fils de la défaite en Arabie saoudite

Mais à Al-Ittihad, la vie n’est pas rose pour l’attaquant français. Et pour cause, de par son manque d’efficacité et ses performances, les supporters d’Al-Ittihad ont surnommé Benzema « Ben-Hazima » à savoir « le fils de la défaite ». Victime d’une haine virtuelle, Karim Benzema a même désactivé Instagram et a quitté Djeddah pour se ressourcer à Madrid.

Mercato - Real Madrid : Benzema s’en va, il est dégouté https://t.co/Y5JZOVY2RW pic.twitter.com/8mmWJiepAp — le10sport (@le10sport) January 6, 2024

«Benzema ? Il va secouer la ligne d'attaque de Manchester United»