Mercato : Le verdict tombe pour Benzema

Jean de Teyssière

Depuis son départ du Real Madrid, Karim Benzema vit des moments difficiles dans son nouveau club d'Al-Ittihad en Arabie saoudite. Très critiqué par les supporters, notamment sur ses performances qui ne seraient pas à la hauteur de son salaire pharaonique (200M€ par an), KB9 aurait même quitté l'Arabie saoudite et les rumeurs d'un départ augmentaient. Mais finalement, il devrait rester dans son club en 2024.

L'Arabie saoudite n'est pas l'eldorado attendu pour Karim Benzema. Après avoir quitté le Real Madrid cet été, le Ballon d'Or 2022 ne fait pas l'unanimité dans son nouveau club d'Al-Ittihad, lui qui est sévèrement critiqué par ses supporters, surtout après la déconvenue face à Al-Nassr (2-5). Au point que la question d'un possible départ commence à se poser.

Benzema est blessé au pied

Karim Benzema n'a pas réussi à marquer en décembre 2023, ce qui lui a valu une flopée de critiques. Le Ballon d'Or 2022 comptabilise pourtant 12 buts et 5 passes décisives en 20 matchs, mais ses performances ne sont pas au goût des supporters d'Al-Ittihad, qui lui reprochent son salaire de 200M€ par an. Mais surtout, Benzema a quitté l'Arabie saoudite ces derniers jours, à cause d'une blessure au pied, mais ça n'a fait qu'alimenter les rumeurs autour d'un possible départ cet hiver.

Benzema va rester à Al-Ittihad en janvier