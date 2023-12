Mercato - OM : Ce joueur de Gattuso va rejoindre Benzema ?

Benjamin Labrousse

L’OM espère pouvoir renforcer son effectif lors de ce mercato hivernal. Mais alors que le club phocéen manquerait de liquidités pour son mercato, des ventes ne sont pas à exclure dans les prochaines semaines. Décevant cette saison, Azzedine Ounahi pourrait ainsi quitter Marseille, lui qui est très convoité en Arabie Saoudite. Al-Ittihad, club où évolue un certain Karim Benzema, s’intéresserait d’ailleurs au Marocain.

Afin de recruter, il faut vendre. Voilà ce à quoi pourrait être confronté l’OM dans les prochaines semaines. Selon les dernières informations de l’Équipe , le club marseillais manquerait de liquidités en vue du mercato hivernal, et il pourrait ainsi être davantage enclin à se séparer de certains éléments.

L’OM ne serait pas contre une vente d’Ounahi cet hiver

Arrivé à l’OM contre 10M€ en 2022, Azzedine Ounahi pourrait être le prochain départ côté marseillais. Selon l’Équipe , l’OM ne serait pas contre un transfert du Marocain, tandis que la Minute OM confie ce samedi que le joueur âgé de 23 ans souhaite rester à Marseille cet hiver. Quoi qu’il en soit, Azzedine Ounahi ne manque pas de prétendants sur le mercato. Selon les dernières indiscrétions de Foot Mercato , l’international Marocain est convoité en Arabie Saoudite

Plusieurs clubs saoudiens sur les traces d’Azzedine Ounahi