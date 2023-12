Benzema s’en va, le malaise s’installe

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’aventure de Karim Benzema en Arabie saoudite est loin d’être un long fleuve tranquille. Pointé du doigt par les supporters d’Al-Ittihad pour ses prestations, l’ancienne star du Real Madrid s’est retirée des réseaux sociaux et aurait même quitté la ville de Djeddah selon la presse locale, et ce alors que son équipe joue ce samedi.

Si Cristiano Ronaldo déroule depuis sa signature en Arabie saoudite il y a un an, toutes les stars exilées n’ont pas la même réussite que le quintuple Ballon d’Or. C’est notamment le cas de Karim Benzema, qui n’échappe pas aux critiques des supporters d’Al-Ittihad et des observateurs du football saoudien, reprochant à l’attaquant de 36 ans son rendement alors que celui-ci a signé un contrat XXL l’été dernier. Pointé du doigt après la défaite contre Al-Nassr (5-2) mardi, Karim Benzema s’est retiré d’Instagram et aurait même depuis quitté l’Arabie saoudite.

Mercato : Coup de tonnerre pour l’avenir de Benzema ? https://t.co/MSggpeUQKD pic.twitter.com/GixbvDzUt9 — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

Benzema a quitté l’Arabie saoudite

D’après les informations divulguées par le média saoudien Al-Riyadiya , Karim Benzema ne s’est pas entraîné en fin de semaine et aurait même quitté l’Arabie saoudite pour des raisons encore floues. Alors que son club joue ce samedi après-midi contre Al-Taï, Marcelo Gallardo devrait donc se passer des services du Ballon d’Or 2022.

« Il est mal à l’aise »