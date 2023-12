Scandale Galtier : Le verdict final est tombé

Alexis Brunet

Il y a quelques semaines, Christophe Galtier comparaissait devant le tribunal correctionnel de Nice. L'ancien coach du PSG était jugé pour des faits de harcèlement et de discriminations. Il n’a pas été déclaré coupable et le procureur ne devrait pas faire appel de cette décision. L'actuel entraîneur d'Al-Duhail SC est donc définitivement blanchi.

Christophe Galtier a vécu des mois très compliqués dernièrement. Alors qu'il s'était engagé pour deux saisons avec le PSG il ne sera resté finalement qu'un an à Paris, et il a donc dû laisser sa place à Luis Enrique. En même temps, il a dû gérer des accusations de harcèlement et de discriminations.

Galtier avait été relaxé

Ses accusations avaient conduit Christophe Galtier à un procès devant le tribunal correctionnel de Nice il y a quelques semaines. À cette occasion, l'ancien coach du PSG avait été relaxé, mais le parquet pouvait encore faire appel de cette décision.

Scandale raciste : Soulagé, le clan Galtier sort du silence https://t.co/EIn1eSBbVV pic.twitter.com/ea304AOCRJ — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

Le parquet ne fera pas appel