Scandale raciste : Christophe Galtier craque après le verdict

Accusé d’avoir tenu des propos racistes durant son passage à l’OGC Nice, Christophe Galtier a été relaxé ce jeudi alors qu’il était poursuivi pour harcèlement moral et discrimination raciale. Un énorme soulagement pour l’entraîneur français, qui a eu du mal à contenir son émotion dans le vestiaire avant sa causerie avec les joueurs d’Al-Duhail.

Le verdict est tombé ce jeudi. Alors qu’il était poursuivi pour harcèlement moral et discrimination raciale, Christophe Galtier a été relaxé par le tribunal correctionnel de Nice, qui a estimé qu’« aucune des deux infractions n'est caractérisée ». L’affaire avait démarré en avril, alors que Galtier était encore sous contrat avec le PSG, lorsqu’un e-mail de Julien Fournier (ancien directeur général de Nice), datant de mai 2022, avait fuité et dans lequel il accusait l’entraîneur d’avoir tenu des propos racistes. Pour l’accusé, c’est un ouf de soulagement.

Scandale raciste : Soulagé, le clan Galtier sort du silence https://t.co/EIn1eSBbVV pic.twitter.com/ea304AOCRJ — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

L'émotion de Christophe Galtier

Comme l’a dévoilé RMC , Christophe Galtier a appris la nouvelle avant sa causerie en vue du match de son équipe, Al-Duhail, contre Al Ahli dans le championnat qatari. L’ancien du PSG aurait accueilli cette nouvelle avec une émotion visible, des témoins évoquant même des « sanglots dans la voix » de Christophe Galtier.

« Cette décision, on veut la voir comme une relaxe mais aussi une réhabilitation totale »