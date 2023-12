Polémique raciste : En larmes, Galtier craque et vide son sac

Amadou Diawara

Lors de son passage à l'OGC Nice, Christophe Galtier se serait très mal comporté. Attaqué en justice, l'ancien coach du PSG est jugé ce vendredi pour harcèlement moral et discrimination. Alors que Jean-Clair Todibo a témoigné contre lui, Christophe Galtier a fini en larmes lorsqu'il s'est défendu.

Ce vendredi, Christophe Galtier s'est présenté devant le tribunal correctionnel de Nice. En effet, l'ancien coach du PSG est jugé pour harcèlement moral et discrimination. Auditionné, Jean-Clair Todibo a lâché ses vérités sur Christophe Galtier. « Vous pensez que vous avez eu moins de temps de jeu à cause de votre religion? Non, mais il n'avait personne d'autre que moi. Cette affaire est absurde, mais elle ne me surprend pas » , a confié le défenseur de l'OGC Nice. Dans la foulée, Christophe Galtier s'est défendu.

Une grande nouvelle tombe au PSG https://t.co/vDwMzmKpt8 pic.twitter.com/Nj0s350trm — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

Galtier laisse échapper un sanglot

« On est à un match à Divonne-les-Bains avec une échauffourée. La réaction de mes joueurs ce jour-là ne me plait pas en tant qu'éducateur. Moi, je veux qu'on respecte tout le monde et l'arbitre. Je me souviens m'être présenté devant le groupe en disant que je ne veux pas avoir un 'comportement de racailles'. Je n'ai pas dit de 'racailles'. J'aurais pu employer le terme: 'chamailler'. Mais chamaille, cela ne passe pas dans le vestiaire. Le comportement de racaille, cela passe mieux. Tous les matches sont filmés et je vois que les joueurs qui ont la plus grosse réaction, c'est Hassane Kamara et Jean-Clair Todibo. Je demande à les voir sur le terrain le lendemain. Je leur dis : "ici, on ne peut pas se comporter comme dans le 9.3". Je ne dis pas le 93. S'ils avaient été de Marseille, j'aurais dit: 'comportements des quartiers Nord'. S'ils avaient été de Lyon, j'aurais dit des 'Minguettes' », a développé Christophe Galtier, avant d'en rajouter une couche, laissant échapper un sanglot.

«Vous imaginez que je dise que le joueur puisse prendre une mitraillette»