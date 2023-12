Polémique sur le ramadan : Galtier justifie sa colère

Jean de Teyssière

L'aventure niçoise de Christophe Galtier n'a duré qu'un an et a surtout été marquée par les accusations de discrimination de harcèlement à son égard, notamment à l'encontre des joueurs musulmans. La question du ramadan aurait été très mal abordée par le technicien français, notamment face à Hicham Boudaoui, contre qui il a piqué une grosse colère, dont il s'est expliqué.

Au sein du tribunal correctionnel de Nice, Christophe Galtier a pris place pour répondre aux accusations de discrimination et de harcèlement dont il fait l'objet. Tous les sujets sont abordés, notamment la question épineuse de la gestion du ramadan. Hicham Boudaoui, milieu de terrain de l'OGC Nice, ne s'était pas levé un matin pour prendre le petit-déjeuner, unique repas de la journée. Une action qui aurait mis en colère Christophe Galtier, qui a décidé par la suite de ne pas sélectionner l'international algérien pour un match de championnat.

«La gestion du ramadan est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie»

Entendu par le tribunal correctionnel de Nice, Christophe Galtier a expliqué l'organisation mise en place par lui-même lors du ramadan : « La gestion du ramadan est quelque chose qui chez nous, entraîneurs, prend beaucoup d'énergie. J'ai mis en place la meilleure organisation possible pour garder un niveau de performance avec le moins de blessés possibles. »

«J'étais très en colère car on mettait tout en place pour qu'ils puissent pratiquer le ramadan»