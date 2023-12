Polémique raciste : Galtier lâche ses vérités sur le RN et Marine Le Pen

La rédaction

Le procès de Christophe Galtier s'est ouvert ce vendredi au tribunal correctionnel de Nice. L'ancien technicien du PSG et de l'OGC Nice est notamment accusé de racisme et d'harcèlement moral durant son année niçoise. Présent pour se défendre, Galtier est revenu sur son soi-disant appel à voter pour le Rassemblement National, parti d'extrême-droite, aux élections 2022. L'actuel entraîneur de Al-Duhail, au Qatar, a nié en bloc.

Ce vendredi 15 décembre marque le début du procès Galtier au tribunal correctionnel de Nice. Accusé de racisme et d'harcèlement moral lors de son passage à Nice entre 2021 et 2022, l'actuel technicien du club qatarien d'Al-Duhail a tenu à mettre les choses au clair.

« Sur le RN, sur le vote pour Marine Le Pen, c'est faux »

Accusé par son ancien adjoint Frédéric Gioria d'avoir appelé à voter pour le Rassemblement National, parti d'extrême-droite, en vue des élections présidentielles de 2022, l'ancien entraîneur du PSG est revenu sur cet épisode. « Vous savez ce que j'ai dit au Président de la République lors de la finale de Coupe de France ? C'est enregistré par les caméras. Je le redis: 'Je suis votre fidèle supporter'. Sur le RN, sur le vote pour Marine Le Pen, c'est faux » .

« Ces propos, je ne les ai pas tenus »