PSG : Mbappé enflamme l’Espagne avec son transfert

La rédaction

Ce lundi, Google a révélé son classement des sujets ayant engendré le plus grand nombre de recherches au cours de l’année 2023. S'il arrive en tête dans la catégorie "athlètes" en France, Kylian Mbappé est également premier en Espagne, alors que son nom continue d’être identifié au Real Madrid.

Du haut de ses 24 ans seulement, Kylian Mbappé fait déjà l'unanimité. Phénomène de précocité, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France ne cesse d'impressionner au fil des années, faisant de lui une véritable star mondiale. Et ce lundi, Google a dévoilé son classement des sujets ayant suscité le plus grand nombre de recherches durant l’année 2023. Tous les résultats sont établis par pays et par rubriques, et Mbappé a de quoi se vanter.

Mbappé, premier en France et... en Espagne !

En France, c’est bel et bien Kylian Mbappé qui arrive en tête de la catégorie "athlètes". L’ancien joueur de l'AS Monaco devance Antoine Dupont, demi de mêlée et capitaine du XV de France, et le tennisman espagnol Carlos Alcaraz. S'il existe de nombreuses stars en Espagne, à l'instar de Rafael Nadal, Jennifer Hermoso ou encore l'étoile montante du FC Barcelone, Lamine Yamal, Kylian Mbappé a quand même tout raflé dans les recherches Google dans le pays, se classant premier. Son nom continue de circuler avec insistance du côté de Madrid, alors que son contrat arrive à terme avec le PSG. Et visiblement, le feuilleton passionne toujours autant les Espagnols.

Mbappé enfin au Real Madrid la saison prochaine ?

En effet, depuis plusieurs années, le capitaine de l'équipe de France est pressenti pour rallier le club aux 14 Ligues des champions. Malgré de nombreuses désillusions, le Real Madrid peut toujours continuer à espérer, car le contrat de Mbappé avec le PSG court jusqu’à la fin de la saison. Reste désormais à savoir si l'ancien Monégasque réussira finalement à sauter le pas.