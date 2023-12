Karim Benzema reçoit un message après sa performance historique

Amadou Diawara

En lice pour la Coupe du Monde des clubs, Al Ittihad a remporté son premier match face à Auckland City ce mardi. Lors de cette rencontre Karim Benzema s'est mué en buteur. Grâce à sa réalisation, le capitaine et numéro 9 d'Al Ittihad devient le premier joueur à marquer lors de quatre Coupe du Monde des clubs différentes.

Ce mardi, Al Ittihad faisant son entrée en lice en Coupe du Monde des clubs. Et le club saoudien n'a pas manqué son premier match. En effet, Al Ittihad s'est imposé face à Auckland (3-0), et ce, grâce à des buts de N'Golo Kanté, Karim Benzema et de Romarinho.

Benzema entre dans l'histoire

Grâce à sa réalisation face à Auckland FC, Karim Benzema est entré dans l'histoire. En effet, le capitaine et numéro 9 d'Al Ittihad est le premier joueur à marquer lors de quatre Coupe du Monde des clubs différentes. Une performance saluée par Gianni Infantino.

«Félicitations Benzema»