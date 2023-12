Ramadan : Accusé, Christophe Galtier lâche sa version

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Christophe Galtier comparaît ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Nice, l’ancien entraîneur du PSG étant jugé des chefs de harcèlement moral et de discrimination pour des faits supposés datant de son passage chez les Aiglons lors de la saison 2021/22. L’occasion pour lui de revenir notamment sur sa gestion du ramadan.

Accusé de harcèlement et discrimination, des délits passibles de trois ans de prison et 45 000 euros d'amende, suite à des propos racistes qu’il aurait tenus lors de son passage à l’OGC Nice entre 2021 et 2022, Christophe Galtier comparaît ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Nice. Questionné notamment sur sa gestion du ramadan avec ses joueurs qui le pratiquaient, l’ancien entraîneur du PSG a eu l’occasion de s’expliquer sur le sujet.

Mercato - PSG : Galtier dévoile les coulisses de son arrivée https://t.co/QijjM5nj1f pic.twitter.com/nSYKWofc6i — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

« C’est une vraie problématique »

« La période du ramadan et notamment du jeune pendant les matchs est une vraie problématique. Cette discussion que j'ai eu avec Olivier Dall'Oglio (alors directeur des opérations au sein de l'OGC Nice, NDLR) visait à rappeler qu'il faudra la préparer en amont », a confié Christophe Galtier, relayé par Le Parisien.

« Je me questionnais sur ce que le club a l'habitude de faire »