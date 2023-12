Scandale pour Galtier, son clan vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Accusé par Julien Fournier et certains joueurs de l'OGC Nice de racisme, Christophe Galtier conteste les faits reprochés et aura l'occasion de s'expliquer lors de son procès, qui s'ouvre ce vendredi. A en croire ses avocats, l'ancien coach du PSG se montre serein et déterminé à laver son honneur.

En l'espace d'un an (juillet 2021/juin 2022), Christophe Galtier se serait illustré en adoptant un comportement raciste lors de son passage à l'OGC Nice. Ancien directeur sportif du club azuréen, Julien Fournier l'accuse d'avoir des propos tenus discriminatoires, notamment à l'encontre de certains joueurs musulmans.

Galtier veut laver son honneur

Actuellement au Qatar, Christophe Galtier conteste ces accusations et annonce qu'il s'agit d'un « règlement de comptes » avec Julien Fournier. A dix jours de l'ouverture du procès, ses avocats ont évoqué cette affaire, mais aussi l'état d'esprit de leur client dans les colonnes de L'Equipe.

« Christophe Galtier est déterminé »