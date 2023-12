«King Kong» : Galtier lâche un aveu sur la polémique raciste

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Christophe Galtier comparaît ce vendredi devant le tribunal de Nice pour des faits de harcèlement moral et discrimination après des propos racistes qu’il aurait tenu du temps de son passage chez les Aiglons, ce qu'il nie. L’Équipe révélait il y a peu que l’ancien entraîneur du PSG aurait notamment employé le terme « King Kong » dans les vestiaires pour désigner un joueur noir, ce que reconnaît le principal intéressé avec une explication à la clé.

Aujourd’hui entraîneur au Qatar après son départ du PSG en fin de saison dernière, Christophe Galtier est jugé ce vendredi pour des faits de harcèlement moral et de discrimination remontant à son passage du côté de l’OGC Nice lors de la saison 2021/22, au cours duquel il aurait tenu des propos racistes, ce que conteste fermement l’intéressé. Hachim Ali Mbaé, qui a côtoyé le technicien français chez les Aiglons lorsqu’il était analyste vidéo, assure notamment que Galtier aurait surnommé Harold Moukoudi et Mickaël Nadé « les deux King Kong » durant un match entre Nice et l’AS Saint-Etienne le 25 septembre 2021, comme le révélait il y a peu L’Equipe . Christophe Galtier a eu l’occasion de répondre à cette accusation durant son procès.

« Quand je suis au club, il reste l'analyste vidéo de Julien Fournier

« Si je peux me permettre Monsieur le Président, concernant Monsieur Mbaé (analyste vidéo), quand je suis au club, il reste l'analyste vidéo de Julien Fournier dans le scouting des potentiels futurs joueurs de l'OGC Nice. Mais moi, j'arrive au club avec mon analyste vidéo donc il est relégué à un rôle d'assistant », rappelle dans un premier temps Christophe Galtier, dans des propos relayés par Le Parisien .

« Pour moi King Kong, c'est force, puissance »