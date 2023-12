Scandale raciste : Soulagé, le clan Galtier sort du silence

Thibault Morlain

Poursuivi pour discrimination et harcèlement, Christophe Galtier risquait jusqu'à un an de prison avec sursis et 45 000€ d'amende. Finalement, l'ancien entraîneur de l'OGC Nice va s'en sortir sans rien. En effet, ce jeudi, le verdict est tombé pour Galtier, qui a été relaxé. Un soulagement comme l'a fait savoir son avocat.

Entraîneur de l'OGC Nice lors de la saison 2021-2022, Christophe Galtier s'est retrouvé devant la justice pour certains actes qu'il aurait commis lors de son passage chez les Aiglons. En effet, celui qui officie désormais au Qatar était poursuivi pour discrimination et harcèlement, notamment envers des joueurs musulmans. Toutefois, aucune des deux infractions n'a pu être prouvée et ce jeudi, la décision a été prise : Christophe Galtier a été relaxé.



« C'est une réaction de soulagement »

Dans la foulée de cette décision, l'avocat de Christophe Galtier a livré sa réaction pour RMC . Me Martin a alors fait savoir : « C'est une réaction de soulagement. Depuis maintenant de longs mois, les accusations odieuses dont Christophe Galtier a été victime avaient causé des dégâts importants, dans sa vie d'homme et sa carrière professionnelle. On vivait une situation d'angoisse. Cette décision, on veut la voir comme une relaxe mais aussi une réhabilitation totale. Que le calme revienne pour Christophe, ses proches, sa famille ».

« Cette décision est un appel à l'ordre salvateur »