Passé par le PSG et l’OM, il a fait vivre un calvaire à Mourinho

Hugo Chirossel

Passé par l’OM entre 2014 et 2015, Lassana Diarra n’était finalement resté qu’une saison à Marseille. L’ancien milieu de terrain avait passé la dernière année de sa carrière au PSG, mais avant cela il avait évolué dans des clubs tels que Chelsea et le Real Madrid, où il a été entraîné par José Mourinho. Ce dernier a justement raconté les mésaventures que lui faisait vivre son agent.

Rares sont les joueurs qui ont joué pour l’OM et pour le PSG, mais Lassana Diarra en fait partie. Né à Paris, l’ancien milieu de terrain s’était relancé à Marseille lors de la saison 2014-2015, où il ne sera finalement resté qu’un an. Après quelques mois passés à Al-Jazira, Lassana Diarra avait fait son retour en France en janvier 2018, cette fois-ci sous les couleurs du PSG, avant de quitter le club un an plus tard.

«Tous ces cheveux blancs que j’ai sur le côté droit, je les dois à Lassana Diarra et à son agent»

Avant ses passages à l’OM et au PSG, Lassana Diarra a connu plusieurs grands clubs, notamment Chelsea (2005-2007), ainsi que le Real Madrid (2009-2012). Dans ces deux clubs, il a évolué sous les ordres de José Mourinho, avec qui il a eu une relation pour le moins tumultueuse. C’est ce qu’a révélé le Special One dans le podcast de John Obi Mikel : « Je suis désolé de t’interrompre. Lassana, je l’ai eu à Chelsea puis au Real Madrid. Tu vois tous ces cheveux blancs que j’ai sur le côté droit, je les dois à Lassana Diarra et à son agent . »

«Il demandait un rendez-vous le lundi suivant pour faire savoir que Lassana avait l’intention de partir»