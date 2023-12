Cristiano Ronaldo fait mieux que Messi et bat un record retentissant

La rédaction

Meilleur buteur de l'histoire en sélection et en Ligue des champions notamment, Cristiano Ronaldo n'en finit plus de battre des records. A l'occasion de ses 25 ans d'existence, Google a récemment dévoilé quelques statistiques. Le moteur de recherche américain a révélé que l'international portugais est l'athlète le plus recherché depuis sa création.

C'est un débat incessant depuis deux décennies : qui est le meilleur entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ? Si l'Argentin détient plus de Ballon d'Or (8) que son rival portugais notamment, ce dernier possède également un tas de record. Et l'attaquant de 38 ans, passé par Manchester United, la Juventus Turin et le Real Madrid, vient d'en battre un nouveau.

Cristiano Ronaldo, athlète le plus recherché de l'histoire de Google

En effet, à l'occasion de ses 25 ans d'existence, Google a récemment révélé quelques statistiques. A travers un tweet, le moteur de recherche américain a dévoilé que Cristiano Ronaldo est l'athlète le plus recherché de son histoire. Par ailleurs, Google a également révélé que le football est le sport le plus recherché dans le monde.



Grateful to be honored as the most searched athlete in @google history. Check out the film at https://t.co/0PjDiMYV3I. 🎯 #YearInSearch pic.twitter.com/uV65FyQ9XE — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 17, 2023

Cristiano Ronaldo : « Je suis honoré »