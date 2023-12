Benzema se fait dézinguer en Arabie saoudite

Alexis Brunet

L'été dernier, Karim Benzema a fait le choix de quitter le Real Madrid pour rejoindre le club d'Al-Ittihad. Malgré de bonnes statistiques, cela ne se passe pas très bien pour le Français. Ce dernier est vivement critiqué par la presse saoudienne, en raison d'un supposé manque d'investissement et des mauvais résultats de son équipe.

C'est une décision qui a fait beaucoup de bruit cet été. Après plus de treize ans au Real Madrid, Karim Benzema faisait le choix de quitter la capitale espagnole. Le Français optait pour un challenge plus exotique, en rejoignant l'Arabie saoudite, et le club d'Al-Ittihad. L'attaquant était d'ailleurs imité par plusieurs stars du football, à l'image de ses coéquipiers, N'Golo Kanté, et Fabinho.

Benzema se fait dézinguer

Mais on peut être une superstar et tout de même se faire dézinguer. Karim Benzema en fait les frais dernièrement. Son club d'Al-Ittihad est sixième du championnat et le Français se fait tacler à cause de son attitude. Dernièrement c'est Walid Al-Farraj qui a envoyé un pique à l'attaquant dans l'émission Action avec Walid . « L’écart entre Benzema et le public se creuse de jour en jour. Il n’a pas joué et n’a jamais réussi à faire une seule différence. Et surtout, il ne fait aucun effort, comme s’il disait au public : « je m’amuse juste avec vous. » (…) Quand Ronaldo est arrivé en janvier, il a montré des signes qu’il voulait jouer, mais Benzema ne propose rien. C’est comme si l’équipe ne l’aimait pas. Il est mal à l’aise. Je ne connais pas la raison. »

Coup dur pour Benzema en Arabie Saoudite https://t.co/lc1O4V9Tl2 pic.twitter.com/Z6qCaCRzZo — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

«Benzema n’a rien fourni de remarquable»