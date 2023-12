Une polémique éclate, il annonce la fin pour Neymar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Même éloigné des terrains Neymar suscite la controverse. Actuellement blessé, le joueur brésilien de 31 ans a lancé une luxueuse croisière et partage le quotidien des passagers. Immédiatement, de nombreuses critiques se sont faites entendre. Certaines sont sorties de la bouche de Daniel Riolo au micro de l'After Foot ce mercredi soir.

Ces derniers jours, Neymar, blessé gravement au genou, avait publié plusieurs vidéos de sa rééducation. On pouvait apercevoir le joueur crier de douleur lors d'une séance particulièrement intense. Mais le joueur brésilien est retombé dans ses travers.

Neymar au cœur d'une polémique

Certains sur les réseaux sociaux lui reprochent son manque de professionnalisme après qu'il se soit rendu sur une croisière de luxe en compagnie d'autres passagers. Absent pour le reste de la saison, le joueur d'Al-Hilal se déplaçait avec des béquilles, mais semblait particulièrement souriant. Loin de se soucier de ses soucis physiques.

« Il est cramé complet »