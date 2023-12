Ballon d’or : Un nouveau challenge pour Kylian Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le Ballon d’or devrait se disputer entre de nouvelles stars puisque Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’évoluent plus en Europe. Kylian Mbappé est un candidat naturel à la récompense, au même titre qu’Erling Braut Haaland. Mais d’anciens joueurs britanniques font un lobbying pour… Jude Bellingham !

Kylian Mbappé est promis au Ballon d’or. C’est en effet ce que Lionel Messi a assuré en octobre dernier au moment de recevoir sa 8ème récompense de sa carrière. « Haaland et Mbappé ? Ce sont deux joueurs extraordinaires. J’ai partagé deux années dans le même club que Kylian. Je connais son talent. On a partagé des entraînements et des matchs. Je connais son immense talent. C'est un joueur encore très jeune. Tous les deux sont encore très jeunes. Je sais qu’à l'avenir, on les retrouvera. Haaland aussi une carrière extraordinaire. Il a remporté plusieurs titres. Je suis convaincu qu'ils seront très bientôt eux aussi lauréats du Ballon d’or ».

Bale : « Un futur Ballon d'or ? Je pense qu'il n’a pas de limite»

Néanmoins, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland devraient tous deux prendre garde à un certain Jude Bellingham. En pleine forme au Real Madrid cette saison, l’international anglais sera un véritable prétendant à la plus prestigieuse des récompenses individuelles du football selon Gareth Bale comme ce dernier l’a fait savoir à Sky Sports à l’automne. « Il marque des buts, ce qui est important, surtout dans un club comme celui-là. Et prendre un bon départ à Madrid est toujours important. Un futur Ballon d'or ? Je pense qu'il n’a pas de limite. S'il continue à travailler dur et à faire ce qu'il fait, je dirais que le ciel est sa limite ».

Ferdinand et Rooney valident la candidature de Bellingham

Gareth Bale n’est pas le seul à avoir cette pensée envers Jude Bellingham. Pour la BBC , Rio Ferdinand a même expliqué qu’il serait choqué que Bellingham n’en rafle qu’un. « Bellingham peut continuer et remporter le Ballon d'or. Je serai très surpris si ce gamin ne termine pas sa carrière avec au moins un, peut-être deux ou trois Ballon d’or ». Même son de cloche pour Wayne Rooney . « S'il continue à faire ce qu'il fait, pourquoi pas ? Une fois de plus, nous sommes passés par ce cycle avec Messi et Ronaldo, qui ont dominé ce domaine. Je suis sûr qu'il y aura cinq ou six joueurs qui se battront pour essayer de gagner le prochain. Je suis sûr que s'il continue à faire ce qu'il fait, il sera dans le coup ».

«Jude, je t'aime aussi, tu es absolument fantastique, le Ballon d'or arrive»