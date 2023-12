Super League : Muet, un grand club fait durer le suspense !

Thomas Bourseau

Un peu plus de 24 heures après le verdict de la cour de justice de l’Union Européenne, seuls le Real Madrid, le FC Barcelone et le Napoli sont partants pour la Super League. Deux cadors ont annoncé prendre leur distance avec ce projet, mais toujours pas de signe de vie de la Juventus. Son entraîneur Massimiliano Allegri est monté au créneau.

Arsenal et Liverpool se sont distancés du projet de la Super League ce vendredi, qui a repris de l’ampleur jeudi matin avec le verdict de la cour de justice de l’Union Européenne : aucune réglementation n’empêche les clubs de participer à la Super League et aucune sanction de la part de l’UEFA ne pourra tomber à leur encontre. De quoi faire vibrer le Real Madrid et son président Florentino Pérez qui évoquait dans la foulée « une victoire du football et de ses fans ».

La Juventus toujours muette pour la Super League, Allegri fait une annonce

Avant Arsenal et Liverpool, les plus grands clubs européens avaient déjà pris la décision de dire non à la Super League, jurant fidélité à l’UEFA et à la Ligue des champions. Seuls le Real Madrid, le FC Barcelone et le Napoli ont publiquement adhéré à cette nouvelle compétition, mais en Italie, un grand nom du football n'a toujours pas fait la moindre déclaration au sujet de la Super League.

Super League : Une grande décision prise par l’UEFA ? https://t.co/YgMwXhnR9P pic.twitter.com/3TVvgKWguj — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

«Le président et l'administrateur délégué s'en occupent»