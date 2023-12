Scandale raciste : Le verdict est tombé pour Galtier

Thibault Morlain

Ces derniers jours s'était ouvert le procès de Christophe Galtier suite au scandale raciste qui le concernait à propos de son passage à l'OGC Nice. Alors qu'il avait été accusé d'avoir tenu des propos déplacés envers certains joueurs, l'entraîneur de 57 ans attendait de connaitre le verdict. Et la réponse est tombée ce jeudi.

Aujourd'hui entraîneur au Qatar, Christophe Galtier a dû passer devant la justice française. En effet, le natif de Marseille était empêtré dans un scandale raciste remontant à son expérience à l'OGC Nice. Poursuivi pour discrimination et harcèlement, Galtier avait nié les accusations portées à son encontre, se défendant d'être quelqu'un de raciste.



Un an de prison avec sursis ainsi que 45 000€ d'amende requis

Dans cette affaire, Christophe Galtier risquait gros. En effet, le procureur de la République avait requis un an de prison avec sursis ainsi que 45 000€ d'amende à l'encontre de l'ancien entraîneur de Nice et du PSG. Galtier attendait désormais d'être fixé sur son sort et la réponse était programmée pour ce jeudi 21 décembre.

Galtier relaxé