Ballon d’or : Mbappé s’est tiré une balle dans le pied ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé rêve de soulever la Ligue des champions et le Ballon d’or d’ici la fin de sa carrière. Cependant, Daniel Riolo a fait savoir à l’After Foot que le champion du monde s’est fermé un électorat pour le Ballon d’or en Amérique du sud à cause de ses déclarations sur le retard du football sud-américain par rapport à l’Europe. Explications.

Kylian Mbappé pourrait bien s’être compliqué la tâche dans sa quête du Ballon d’or. En juin dernier, lors de la dernière trêve internationale de la saison, le capitaine de l’équipe de France révélait être qualifié pour être sacré Ballon d’or 2023 de par ses statistiques avec le PSG et ses performances lors de la Coupe du monde au Qatar. Finalement, c’est le vainqueur de l’édition avec l’Argentine, en la personne de Lionel Messi, qui a fini par soulever le graal individuel.

Mbappé : «On est prêt là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud»

Désormais, Lionel Messi a quitté le football européen pour vivre son rêve américain en Major League Soccer à l’Inter Miami. De quoi faire grandir les chances de sacre de Kylian Mbappé à l’avenir. Cependant, en mai 2022, le meilleur buteur de l’histoire du PSG tenait un discours sur l’avance du football européen à ses yeux devant le football américain qui a beaucoup fait jaser en Amérique du sud. « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu'on joue entre nous avec des matches de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Nations League. Quand on arrive en Coupe du monde, on est prêt là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières coupes du monde, c'est toujours les Européens qui gagnent ».

PSG : Clash avec Mbappé ? La réponse claire de Luis Enrique https://t.co/Hkh7fPZrI6 pic.twitter.com/bRURpOTOFY — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

«Tous les votes en Amérique du Sud c'est mort parce qu'ils n'oublieront jamais sa phrase sur le niveau du football sud-américain»