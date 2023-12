Hécatombe au Real Madrid, une star sort du silence

Jean de Teyssière

Luka Modric est devenu une légende du Real Madrid. L'international croate a joué 507 matchs avec la Maison Blanche depuis son arrivée en 2012. En course pour le titre de champion d'Espagne et en Ligue des Champions, le Real Madrid va devoir faire avec les nombreuses blessures. Mais Luka Modric en a vu d'autre et sent son club capable d'aller loin.

Luka Modric est arrivé au Real Madrid en 2012. Sa longévité et sa capacité à élever son niveau de jeu au fil des âges lui ont permis de rester aussi longtemps dans l'un des clubs les plus prestigieux du monde. En fin de contrat en juin prochain, le vice-champion du monde 2018 espère vivre une nouvelle grande saison.

«La Ligue des Champions ? Ce serait incroyable de la gagner à nouveau.»

Après reçu son trophée de sportif de l'année par AS , Luka Modric a évoqué ses ambitions avec le Real Madrid : « Je tiens d’abord à féliciter les autres gagnants. C'est un plaisir d'être ici avec autant d'athlètes de haut niveau. Un grand merci à AS pour cette récompense. C'est un honneur de recevoir la reconnaissance d'un média aussi important. Je suis très reconnaissant envers les fans pour tout, mais aussi envers tout le staff technique que j'ai eu, envers tous mes coéquipiers. La Ligue des Champions ? Ce serait incroyable de le gagner à nouveau. Leipzig se porte très bien dans sa Ligue. Mais d'abord, nous avons la Ligue et la Coupe et nous devons nous concentrer là-dessus. »

«Ce n'est pas facile pour nous, mais nous tenons le coup»